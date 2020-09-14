Endonezya'da felaket! Binlerce kişi etkilendi

Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle şu an kadar 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 369 kişi felaketten etkilendi.

Bin 469 ev sular altında kaldı

Ülkenin Batı Kalimantan eyaletinde sel felaketi yaşanıyor. Ülkede dünden beri etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre meydana gelen sel felaketi nedeniyle bin 469 ev sular altında kalırken, bölge genelinde toplamda 5 bin 369 kişinin selden olumsuz etkilendiği belirtildi. Öte yandan şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiği de aktarılan bilgiler arasında.

Sel nedeniyle evi zarar gören en az 70 aile tahliye edilirken, felaket sonrası temizlik ve onarım çalışmalarının başladığı belirtildi.

60'tan fazla can kaybı yaşanmıştı

Ülkede başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.