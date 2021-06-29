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Dünya Endonezya'da facia! Yolcu gemisi battı: Ölüler var
Dünya

Endonezya'da facia! Yolcu gemisi battı: Ölüler var

Endonezya'nın Bali açıklarında bir yolcu gemisi battı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 19:19:00 - 2021-06-29 19:41:27

Endonezya’nın Bali Adası açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya’nın Bali Adası açıklarında KMP Yunice adlı yolcu gemisi battı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 yolcu hayatını kaybetti. Gemide 41 yolcu ve 15 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, geminin Banyuwangi’deki Ketapang Limanı’ndan Bali Adası’ndaki Gilimanuk Limanı’na sefer yaptığı aktarıldı.

6 kişi hayatını kaybetti

 

Gilimanuk İlçe Polis Müdürü I Ketutu Gede Adi Wibawa ise yaptığı açıklamada, "3 erkek ve 3 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, birçok yolcunun ise batan gemiden yakınlardaki başka bir feribota yüzerek kurtulduğu görüldü.

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