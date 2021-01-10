Endonezya'da düşen yolcu uçağından sinyal alındı

Başkentin kuzeyinde bulunan Tanjung Priok Limanı'nda kurulan kriz merkezini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, radar izleme konusunda uçaktan güçlü sinyaller aldıklarını belirtti.

Tjahjanto, sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekiplerinin sevk edildiğini, arama kurtarma operasyonları için orduya ait uçak ve gemilerin konuşlandırıldığını belirtti.

Kriz merkezine yaptığı ziyarette Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, arama kurtarma çalışmaları için ilgili tüm birimlerin seferber edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Ulusal Arama Kurtarma Direktörü Bagus Puruhito da askeri birliklerin sonar cihazları ile geniş bir alanda çalışmaya devam edeceğini kaydetti.



Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde yer alan donanma gemisinin getirdiği uçağın bazı kabloları ve metal aksamları, Donanma gemisinden özenle alınarak kısa bir süre sahada sergilenen parçalar daha sonra özel ekipler tarafından incelemeye alındı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, parçaların denizin 23 metre derinliğinde bulunduğunu ve bölgede geniş çaplı aramaların devam ettiğini belirtti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, çalışmaların sorunsuz ilerlediğini ve umutlu haberler almayı beklediklerini söyledi.

Başkan Joko Widodo ayrıca, düşen uçağın enkazına hızla ulaşmak için vatandaşlarından dua etmelerini istedi.



Cakarta Polis Sözcüsü Yusri Yunus, polis birimlerinin arama kurtarma çalışmaları sırasında yolculara ait bazı eşya ve vücut parçalarının bulunduğunu belirtti.

Dün düzenlenen basın toplantısında Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra haberleşmenin kesildiğini ve 12 ve 50 kişilik mürettebatla "SJ182" yolcu uçağının Laki ile Lancang Adası arasındaki noktaya indiğini duyurdu. başkent Cakarta'nın kuzey açıklarında. Sumadi, uçağın düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede yapılan çalışmalar sırasında uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, dün saat 14.40'ta son haberleşmesi yapılan uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirdi.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Bin Adalar açıklarında 4 farklı yere dağıldığını duyurdu.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre uçak, kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fit (3 bin 352 metre) yükseldi, ardından 1 dakikadan kısa sürede 250 fit'e düştü ve hava trafik kontrol merkezi ile temasın kesildiği belirtildi.