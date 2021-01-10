Endonezya'da düşen yolcu uçağından sinyal alındı

Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezine yaptığı ziyarette, radar izlemelerinde uçaktan güçlü sinyal aldıklarını belirtti.

Tjahjanto, sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekiplerinin sevk edildiğini, orduya ait uçak ve gemilerin arama kurtarma çalışmaları için konuşlandırıldığını aktardı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kriz merkezindeki ziyaretinde, ilgili tüm birimlerin arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Ulusal Arama Kurtarma Başkanı Bagus Puruhito da ordu birliklerinin sonar cihazlarıyla geniş bir alanda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Ceset parçalarına ulaşıldı

Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, emniyet birimlerine bağlı ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında yolculara ait bazı eşya ve ceset parçalarının bulunduğunu açıkladı.

Başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansı ve çeşitli sivil yardım toplum kuruluşlarından oluşan kurumlar, ayrı ayrı oluşturdukları birim merkezleri aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarını koordineli olarak yürütmeye çalışıyor.

Donanma gemisinin arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla hazırlık yaptığı liman bölgesindeki kriz merkezinde, kimlik tanımlama, uçağa ait parça ve arama çalışmalarında bulunacak cansız bedenlerin konulacağı alan oluşturuldu.

Zorlu hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına hava kuvvetlerince havadan da destek verirken, yetkililer çalışmalara katılacak gemi sayısının arttırılacağını bildirdi.

Metal parçaları bulundu

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölgede kot pantolon, metal parçaları ve kablolar bulundu.

Kompas gazetesinin haberinde, uçağın düştüğü bölgede Ulaştırma Bakanlığına ait bir tekneyle yapılan arama çalışmalarında, insana ait olduğu düşünülen parçalar ve petrol bulunduğu kaydedildi.

CNN Endonezya'nın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde de kaza bölgesinde kot pantolon ve metal parçaları ile kablolar bulunduğu belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, uçağın düştüğü Laki ve Lancang Adası arasında geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca 11 gemiyle sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

Donanma açıklama yaptı

Endonezya Donanması, 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcusuyla düşen Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıkladı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, uçakta 3 bebek ve 7 çocuk bulunuyordu.

Diğer yandan, küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği kaydedildi.

Bu arada Kompas gazetesinin haberine göre, balıkçılar başkent açıklarındaki adaların yakınlarında enkaz parçaları bulduklarını söyledi.