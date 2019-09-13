0553 313 94 23

Endonezya'da dilimi bin dolara altın kaplamalı baklava

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir işletmede 24 ayar yaprak altın kaplamalı baklavanın dilimi 1000 dolara satılıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 12:24
Endonezya'da dilimi bin dolara altın kaplamalı baklava

Başkent Cakarta'da çeşitli Türk tatlılarının satıldığı "Mardin Baklava" adlı işletmede, dilimi bin dolara satılan baklava müşterilerin ilgisini çekiyor.

Türk kültürü ve mutfağına duyduğu ilgiden dolayı Cakarta’da tatlı satışı yapılan işletme açan Irak kökenli 35 yaşındaki Abdul Rahman L Suud Alhammadi, ''Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden baklavanın Endonezya’da bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Türk ustanın yaptığı ve malzemeleri organik 24 ayar yaprak altın kaplamalı özel baklavanının dilimini bin dolardan satıyoruz.'' dedi.

Altın kaplama tatlıyla Endonezya’da baklavaya yönelik dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Alhammadi, ''Baklava için gerekli birçok malzemeyi Türkiye’den, bazılarını da civar ülkelerden temin ediyoruz. Baklavalarımızı Gaziantep’ten getirttiğimiz baklava ustası pişiriyor. Müşterilerimiz tatlılarımızdan çok memnun.'' diye konuştu.

Gaziantepli baklava ustasının elinden altın baklava

Alhammadi, uzun yıllar yaşadığını Malezya'da işlerinin kötü gitmesi üzerine Güneydoğu Asya’da alternatif iş fırsatları ararken tadıyla eşsiz, otantik ve saf bir lezzete sahip baklava üzerine Endonezya’da işletme açma kararı aldığını kaydetti.

Türkiye'de kaldığı bir yıllık sürede lezzetli baklava için birçok şehir gezdiğini dile getiren Abdurrahman, ''Kuzeyden güneye, batıdan doğuya İstanbul, İzmir, Bodrum ve Mardin gibi birçok yeri gezdim. Yediğimde gerçekten lezzetli olan baklavayı Gaziantep'te buldum ve iş görüşmeleri sonrası buradan bir usta ile çalışmaya başladık.'' ifadelerini kullandı.

Asya mutfağı için ağır bir tatlı olan baklavayı Endonezyalılara sevdirmeye başladıklarını ve işlerini daha da genişletmeyi planladığını söyleyen Alhammadi, işletme ismini de listesini yaptıkları Türk şehirleri arasından Endonezyalılara telaffuzuyla daha kolay hatırlanmasından dolayı Mardin olarak seçtikleri kaydetti.

Gaziantep'ten Endonezya’ya çalışmak için gelen baklava ustası Ali Çiçek, ''30 yıldır baklava işiyle uğraşıyorum. Burada birçok çeşitte baklava üretiyoruz. Ayrıca künefe ve sütlü tatlılar da yapıyoruz. Endonezyalılara baklavayı sevdirmek istedik ve bunu da başardık. Bu başarıdan dolayı gurur duyuyorum.'' dedi.

Baklavayı öğrenmek isteyenlerin olduğunu dile getiren Çiçek, ''İstekli olan arkadaşlara öğretiyoruz. Burada bir Türk kültürü, bir Türk kapımız olsun. Herkese açığız.'' diye konuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:24
  1. Mardin
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. altın baklava
  6. Endonezya
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boyun ağrısında egzersizin rolü
    1. Boyun ağrısında egzersizin rolü
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. Nevşehir’de Anadolu Lisesi 9.sınıf..
    4. Hacire ananın başlattığı eylem büyüyor
    5. Çinli marangoz el işi ahşap araba..
    6. Toroslar’da çevre düzenlemesi..
    7. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı..
    8. Bilişim Vadisi, Teknofest’te yer..
    9. Altay, Boluspor deplasmanında..
    10. MTB Cup Sakarya bisiklet yarışları..
    11. Elazığ Valisi Kaldırım’ın acı günü
    12. Akyaka Belediye Başkanı Toptaş, pazar..
    13. ‘Aydın Ahiliği’ kaleme alındı
    14. Antalyaspor ile Kayserispor 23...
    15. İzmir Büyükşehir’e Afrika’dan ziyaret
    16. Hem mesleklerini tanıyor hem de okul..
    17. UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet..
    18. Başkan Batur: “Önceliğimiz kentsel..
    19. Göztepe’de kadro değişiyor
    20. Matematikçiler Derneği Başkanı'nın..
    21. Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı..
    22. Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır..
    23. ‘HP’ dünyanın ilk toner doldurulabilir..
    24. Malatya'da telefon dolandırıcılığına..
    25. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    26. Başkan Büyükkılıç’tan Sporun Kalbine..
    27. "Şampiyon olacağımıza çok inanıyorum"
    28. Bahamalar’da bin 300 kişiden haber..
    29. Elektrik faturasında yüzde 10 iade..
    30. Hindistan’da bakanlık ofisinde yangın
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!