0553 313 94 23

Endonezya'dadeprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

11 Eylül 2019 Çarşamba 07:49
Endonezya'dadeprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 14 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 07:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. Gri listedeki PKK'lı öldürüldü!
    3. CHP'li başkan amca ve dayı kızlarını..
    4. İŞKUR hastane personeli alım başvuru..
    5. Sinsi sinsi işgal ediyorlar!..
    6. İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik..
    7. Öğrenci beslenme çantasına ne..
    8. Endonezya'dadeprem
    9. Diş teli tedavisi ne kadar sürer | Diş..
    10. Erdoğan imzaladı! 9 bölge için kritik..
    11. Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13..
    12. ABD Başkanı Trump 'ön şartsız' Ruhani..
    13. S.Arabistan'dan İİİT'ye 'İsrail' çağrısı
    14. Türkiye Irak'a taziyelerini bildirdi
    15. THY'den KKTC'de üniversite okuyan..
    16. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında..
    17. Bulgaristan ile Rusya arasında..
    18. Hamas sözcüsü, Netanyahu'nun..
    19. Irak milletvekilinden "Haşdi Şabi'ye..
    20. ABD merkezi istihbarat teşkilatı CIA,..
    21. Dışişleri Bakanlarından Netanyahu'nun..
    22. 11.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    23. Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
    24. 50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu..
    25. Polisin "Dur" ihtarına uymayan..
    26. Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1..
    27. Suudi Arabistan'dan İİİT'ye olağanüstü..
    28. İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları
    29. Sancaktepe’de korkunç cinayet
    30. Rüzgar enerji santralleri için acele..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!