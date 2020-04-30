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Dünya

Endonezya'da deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 00:47:00 -
Endonezya'da deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 66 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin, yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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