  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Endonezya'da dang humması vakalarında artış

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:49:04 -
Endonezya'da dang humması vakalarında artış

CAKARTA (AA) - Endonezya’da son 3 haftada 7 bin 382 kişide dang humması vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülke genelinde yılbaşından bu yana kaydedilen dang humması vaka sayısının 71 bin 633'e yükseldiğini açıkladı.

Son 3 haftalık dönemde 7 bin 382 yeni vaka görüldüğünü belirten Tarmizi, en çok vakanın da sırasıyla Batı Cava, Bali, Doğu Cava, Doğu Nusa Tenggara ve Lampung eyaletlerinin yanı sıra başkent Cakarta'da görüldüğünü aktardı.

Tarmizi, dang humması nedeniyle ölenlerin sayısının 459 olduğunu belirterek, en fazla can kaybının 92 kişiyle Batı Cava eyaletinde gerçekleştiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, son dönemde artan vakalara karşı sivrisinek üreme alanlarının ilaçlama ve temizliğine önem verilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019’da da 917 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı