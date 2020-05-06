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Aktüel

Endonezya’da 7.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın doğusunda yer alan Maluku eyaletinde 7.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:27:35 -
Endonezya’da 7.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın doğusunda yer alan Maluku eyaletinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu’nun (BMKG) yayınladığı verilere göre, Maluku eyaletinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Maluku Tenggara Barat bölgesinin 180 kilometre açıklarında ve 133 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. BMKG, depremin tsunami riski oluşturmadığını ifade etti. Depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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