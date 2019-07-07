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Endonezya'da 7.1 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi

Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Endonezya'nın doğusunda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07 Temmuz 2019 Pazar 18:38
Endonezya'da 7.1 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi

Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Endonezya'nın doğusunda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanlar tsunami uyarısı yaparak bölgede yaşayanları uyardı.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:38
  1. Endonezya
  2. deprem
  3. tsunami

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