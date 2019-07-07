Endonezya'da 7.1 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Endonezya'nın doğusunda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Endonezya'nın doğusunda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanlar tsunami uyarısı yaparak bölgede yaşayanları uyardı. Ayrıntılar gelecek...

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