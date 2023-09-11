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Dünya Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Dünya

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-09-11 18:12:00 -
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün bölgeye bağlı Ternate kentinin 38 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 162,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

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