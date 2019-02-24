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Endonezya'da 5.3 şiddetinde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, Sulawesi Adası'ndaki Gorontalo eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

24 Şubat 2019 Pazar 18:31
Endonezya'da 5.3 şiddetinde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Gorontalo eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Boalemo bölgesinin 21 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 71 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:31
  1. Endonezya
  2. Sulawesi adası
  3. Deprem

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