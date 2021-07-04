Endonezya'da 33 hasta sıvı oksijen yokluğu nedeniyle hayatını kaybetti
Endonezya'nın Java Adası'ndaki bir devlet hastanesinde 33 hastanın oksijen stoklarının bitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Endonezya'nın Java Adası'ndaki bir devlet hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 33 hastanın oksijen stoklarının bitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Yogyakarta şehrinde bulunan Dr. Sardjito Hastanesi sözcüsü Banu Hermawan, tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sıvı oksijenin bitmesi sonucu Kovid-19 enfeksiyonunu şiddetli geçiren 33 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sözcü Hermawan, şehrin en büyük hastanesindeki oksijen kıtlığının, durumu kötüleşen Kovid-19 hastalarının sayısının artmasından kaynaklandığını belirtti.