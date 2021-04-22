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Dünya Endonezya'da 2018'de kanlı cezaevi isyanını yöneten 6 mahkum idam cezasına çaptırıldı
Dünya

Endonezya'da 2018'de kanlı cezaevi isyanını yöneten 6 mahkum idam cezasına çaptırıldı

Endonezya'da, 2018'de başkent Cakarta’nın güneyindeki Depok bölgesindeki bir cezaevinde çıkan isyanı yöneten 6 kişiye idam cezası verilmesi ülkede büyük ses getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:23:00 -
Endonezya'da 2018'de kanlı cezaevi isyanını yöneten 6 mahkum idam cezasına çaptırıldı

Ülke basınındaki haber göre, Doğu Cakarta Bölge Mahkemesi, Mako Brimob Cezaevindeki isyana liderdik eden 6 mahkum hakkındaki kararını açıkladı.

Kararda, 6 mahkumun idamına hükmedildi.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtilen mahkumlarla çıkan çatışmada 1 mahkum ve 5 terörle mücadele görevlisi öldürülmüş, 155 mahkum teslim olmuştu.

Güvenlik kuvvetleri, olay yerinde çok sayıda silah, tabanca ve kesici alet ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) verilerine göre, Endonezya'da 2020'de 117 idam cezası hükmü verildi.

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