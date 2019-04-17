Endonezya’da 192 milyon seçmen başkanlık seçimi için oy kullanıyor

Endonezya’da ilk defa yaklaşık 192 milyon seçmen bugün başkanlık, parlamento ve mahalli seçimler için aynı gün oy kullanacak.

Bir milyon 900 bin kilometrekare alanı kapsayan 18 bin adadan oluşan yaklaşık 269 milyon nüfusa sahip Endonezya’da 245 bin aday 20 bin milli ve mahalli meclis için yarışıyor. Sonuçların birkaç saat içinde belli olması beklenen seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasının birkaç hafta alacağı kaydedildi.

Avustralya düşünce merkezi Lowy Enstitüsü, Endonezya’daki seçim için “Dünya tarihinde tek günde yapılan en karmaşık seçim” ifadesini kullandı.

Başkanlık için yarışanlar

Başkanlık seçim yarışması şimdiki başkan Joko Widodo ile emekli bir general olan Prabowo Subitanto arasında geçiyor. İki başkan adayı 2014’teki seçimlerde de yarışmıştı.

Prabowo’nın geleneksel siyasi elitlerle yakın bağlantısı olduğu kaydedildi. Prabowo’nun, Endonezya’yı 30 yıl yöneten önceki diktatör General Suharto’nun kızıyla evli olduğu belirtildi.