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Endonezya polisi, şiddet içeren protestoları yasakladı

Endonezya polisi, Batı Papua’da şiddet içeren protestoları ve ayrılıkçılığı destekleyen konuşmaları yasakladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:51
Endonezya polisi, şiddet içeren protestoları yasakladı

Endonezya polisi, Batı Papua’da şiddet içeren protestoları ve ayrılıkçılığı destekleyen konuşmaları yasakladı.


Endonezya medyasında çıkan haberlere göre, Endonezya polisi Batı Papua’da şiddet içeren protestoları ve ayrılıkçılığı destekleyen konuşmaları yasakladı. Papua Polis Şefi Rudolf Alberth Rodja’nın gösterilere getirilen yasak ve yasağın ihlal edilmesi halinde karşılaşılacak suçlamalarla ilgili hafta sonu altı kez uyarı yayınladı. Rodja’nın yayınladığı uyarıda, "Herhangi bir kişi veya kuruluşun ayrılıkçılık hakkında kamuoyu ile görüş paylaşması yasaklanmıştır. Bu yasağın ihlal edilmesi katı önlemlerin alınmasına ve yasaların uygulanmasına yol açacaktır" ifadeleri yer aldı. Uyarıda ayrıca sahte haberler yaymanın da cezalandırılabilir bir suç olduğu belirtildi.


Papua polisi 28 kişiyi mülklere zarar verme ve yakma, şiddet, kışkırtma ve yağmalamak yüzünden gözaltına alırken, başkent Jakarta’da 2 öğrenci ihanetten tutuklandı.


Göçmenlik makamlarının yaptığı açıklamada, Sorong kentinde, Batı Papua’nın bağımsızlığı için gerçekleştirilen bir gösteriye katıldığı iddia edilen dört Avustralyalı sınır dışı edileceği bildirildi.


Ulusal Polis Şefi Tito Karnavian, Papua’da yaklaşık 6 bin polis ve askeri personel getirildiğini bildirdi. Karnavian, "Gerekirse daha fazla birlik görevlendireceğim" diyerek bu haftanın çoğunu bölgede geçirmeyi planladığını sözlerine ekledi.


Ulusal Polis Sözcüsü Dedi Prasetyo, bölgeyi kontrol etmek içinçalışan polisin bugün Papua’da güvenliği sağladığını söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:51
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