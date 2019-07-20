0553 313 94 23

'Endonezya okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke'

Endonezya Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Susi Pudjiastuti, ülkesinin Çin'den sonra okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke olduğunu belirterek, buna karşı tedbir alınmazsa, 2030 itibarıyla denizlerdeki plastik sayısının, balık ve deniz canlıları sayısını geçebileceğini söyledi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:39
'Endonezya okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke'

Riau Adaları'na bağlı Anambas kentinde incelemelerde bulunan Pudjiastuti, Endonezya'daki deniz atıkları sorununa ilişkin devlet haber ajansı Antara'ya değerlendirmelerde bulundu.

Pudjiastuti, Endonezya'nın Çin'den sonra okyanuslara en çok plastik atık bırakan ikinci ülke olduğuna dikkati çekerek, "Buna karşı gerekli tedbir alınmazsa 2030 itibarıyla denizlerdeki plastik sayısı, balık ve deniz canlıları sayısını geçecek." dedi.

Doğal güzelliklerin Allah'ın ülkeye armağanı olduğunun altını çizen Pudjiastuti, Endonezyalıların ülkelerindeki güzelliğin kıymetini bilmeleri gerektiğini belirtti.

Pudjiastuti, denizlerin plastik atıklardan korunması konusunda yerel yönetimlere de büyük görev düştüğünü hatırlatarak, "Lütfen, bugünden itibaren plastik atık üreten bir millet olmama kararı alalım." çağrısında bulundu.

Tek kullanımlık plastik atık kirliliğinin yoğun olarak görüldüğü Endonezya, plastik kullanımını azaltmanın yollarını arıyor.

Bu kapsamda ülkenin turistik merkezlerinden Bali eyaletinin yönetimi, Aralık 2018'de tek kullanımlık plastik ürünlerin tüketimini sınırlama kararı almıştı.

Söz konusu sınırlandırma kapsamında eyalet genelinde tek kullanımlık plastik tüketiminin yüzde 70 azalması hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da akrebin soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı
    1. Şanlıurfa'da akrebin soktuğu çocuk..
    2. Meysu Outlet’te Topaç Turnuvası başladı
    3. Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş..
    4. Düzce’de sel sonrası arama çalışmaları..
    5. "CHP çöp, çukur, çamur ve militan..
    6. Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt..
    7. Eşini ikna edemeyince kendisini..
    8. Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı..
    9. Caretta caretta üreme alanında drift..
    10. Tarihi Kentler Birliği Malatya..
    11. Gurbetçilerin Kapıkule sevinci
    12. Beşiktaş Futbol Takımı’na yeni sezon..
    13. Pakistan'da yolcu uçağı iniş sırasında..
    14. İsmail Kartal: “ Barış ve Frey..
    15. Isparta’da Belediyenin ISTEM fabrikası..
    16. Selde kaybolan 6 kişiyi arama..
    17. 15 Temmuz şehitleri anısına muaythai..
    18. Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
    19. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere..
    20. İran'dan İngiltere'ye yanıt: Vazgeçin
    21. Devlet Bahçeli: Onları rahatsız etmeye..
    22. Balıkesir polisinden ticari taksilere..
    23. Antalyada kiralık tır şoförünün 25..
    24. Vali Yazıcı, müze okulu ziyaret etti
    25. Şerefnur Öztürk: Migren hastalarının..
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li..
    27. GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırı:..
    28. Başkan Sabırlı’dan KKTC Barış..
    29. MÜSİAD, kan bağışı kampanyası düzenledi
    30. Akrebin soktuğu çocuk hastaneye..
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'