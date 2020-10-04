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Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:15:44 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 992 artarak 303 bin 498’e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96 artışla 11 bin 151’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 401 artışla 228 bin 453’e yükseldi.

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 78 bin 850’ye, Doğu Cava’da 44 bin 898’e, Bali’de 9 bin 365’e ve Açe’de 4 bin 994’e çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 293 artışla toplam 12 bin 381'e, aktif vakalar ise 1961'e yükseldi.

Bugün 67 vaka daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 10 bin 283'e çıktı.

Kovid-19'dan toplam 137 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine uymayan 433 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

- Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 397 artarak 86 bin 558’e çıktı.

Ülke genelinde 133 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1613’e yükseldi.

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