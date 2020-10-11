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Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:33:05 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 497 artarak 333 bin 449’a yükseldi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 79 artışla 11 bin 844’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 546 artışla 255 bin 27’ye çıktı. 

Öte yandan başkent Cakarta’da vaka artışları nedeniyle 14 Eylül’de yeniden uygulanmaya konulan geniş kapsamlı kısıtlamaların yarından itibaren belirli oranda gevşetilmesi kararı alındı.

Bazı tedbirlerin 25 Ekim’e kadar devam edeceğini açıklayan Cakarta Valisi Anies Baswedan, bu kapsamda, iş yerleri ve restoranların yüzde 50, turistik alanlar, sinema ve spor salonlarının da yüzde 25 kapasiteyle tekrar hizmet verebileceğini belirtti.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı bugün 561 artarak 15 bin 657'ye, aktif vaka sayısı ise 4 bin 587'ye çıktı.

133 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı 10 bin 913'e ulaştı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, dünden bu yana ülke genelinde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 674 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

- Japonya’da vaka sayısı 90 bini geçti

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 434 artarak 90 bin 200’e, ölü sayısı 2 artışla 1643’e yükseldi.

Son bir günde 12 bin 975 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 145 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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