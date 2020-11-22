Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA LUMPUR (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 360 artışla 497 bin 668’e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 110 artarak 15 bin 884’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 233 artarak 418 bin 188’e ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1096 artarak toplam 54 bin 775'e yükseldi.

Bugün 1104 vaka daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı toplam 41 bin 597, aktif vaka sayısı ise 12 bin 843 oldu.

Son 24 saatte 3 vakanın yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 335'e ulaştı.

- Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 167 artarak 133 bin 828'e, ölü sayısı 7 artışla 2 bin 1'e yükseldi.

Son bir günde 26 bin 856 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 323 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.