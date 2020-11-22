  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:30:21 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA LUMPUR (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 360 artışla 497 bin 668’e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 110 artarak 15 bin 884’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 233 artarak 418 bin 188’e ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1096 artarak toplam 54 bin 775'e yükseldi.

Bugün 1104 vaka daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı toplam 41 bin 597, aktif vaka sayısı ise 12 bin 843 oldu.

Son 24 saatte 3 vakanın yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 335'e ulaştı.

- Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 167 artarak 133 bin 828'e, ölü sayısı 7 artışla 2 bin 1'e yükseldi.

Son bir günde 26 bin 856 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 323 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan
Gündem

Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan

CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ile ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapm..
Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu
Dünya

Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu

İran’ın Dağlık Karabağ’a kayıtsız kalmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Karabağ çatışması ve başka çatışmalard..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay