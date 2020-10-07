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Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:16:53 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 538 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 315 bin 714’e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 11 bin 472’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 854 artarak 240 bin 291’e ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 82 bin 910’a, Doğu Cava’da 45 bin 748’e, Bali’de 9 bin 652’ye ve Açe’de 5 bin 254’e çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 489 artış göstererek toplam 13 bin 993'e, aktif vakalar ise 3 bin 351'e yükseldi.

Bugün 74 kişi sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 10 bin 501'e ulaştı.

Virüs nedeniyle toplam 141 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Malezya Cezaevleri Biriminden yapılan açıklamada, ülke genelindeki cezaevlerinde toplam 1126 mahkum ve görevlinin Kovid-19 tedavisi gördüğü, toplam aktif vakaların yüzde 33'ünü cezaevi mahkumu ve görevlilerinin oluşturduğu kaydedildi.

Öte yandan dün Kovid-19 şüphesiyle 14 gün ev karantinasına giren Başbakan Muhyiddin Yasin'in Kovid-19 testinin de negatif çıktığı duyuruldu.

- Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 509 artarak 87 bin 857’ye çıktı.

Son bir günde 21 bin 822 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 141 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1629’a yükseldi.

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