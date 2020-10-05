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Aktüel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:32:52 -
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 622 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 307 bin 120’ye yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 102 artarak 11 bin 253’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 140 artarak 232 bin 593’e çıktı.

Vaka sayısı başkent Cakarta’da 79 bin 872’ye, Doğu Cava’da 45 bin 135’e, Bali’de 9 bin 448’e ve Açe’de 5 bin 64’e ulaştı.

- Malezya Başbakanı kendini evinde karantinaya aldı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 432 artarak toplam 12 bin 813'e, aktif vaka sayısı ise 2 bin 336'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 57 artarak 10 bin 340'a çıktı.

Virüs nedeniyle toplam 137 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybeden olmadı.

Öte yandan, Malezya'nın Din İşlerinden Sorumlu Bakanı Zulkifli Muhammed al-Bakri'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bakan Zulkifli'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Başbakan Muhyiddin Yasin, kendini 14 gün evinde karantinaya aldığını açıkladı.

- Japonya'da yeni 281 vaka

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da son 24 saatte 6 bin 904 kişiye virüs testi yapıldı. Vaka sayısı 281 artarak 86 bin 847’ye çıktı.

Ülke genelinde 131 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da virüse bağlı can kaybı sayısı 1617’ye yükseldi.

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