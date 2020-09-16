Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

CAKARTA/KUALA LUMPUR/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.



Endonezya'da son 24 saatte kaydedilen 3 bin 963 yeni vakayla Kovid-19 salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.



Toplam vaka sayısının 228 bin 993’e çıktığı ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 135 artışla 9 bin 100’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 36 artışla 164 bin 101’e çıktı.



Vaka sayısı başkent Cakarta’da 57 bin 469’a, Doğu Cava’da 39 bin 181’e, Bali'de 7 bin 429’a ve Açe’de 3 bin 127’ye yükseldi.



Bu arada Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Endonezya’nın, gelecekteki potansiyel Kovid-19 aşısına erişim ve mali yardımlara ilişkin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliği imzaladığını açıkladı.



- Malezya’da Kovid-19 vakaları 10 bini geçti



Malezya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkedeki Kovid-19 vakaları 62 artarak toplam 10 bin 31’e çıktı, aktif vaka sayısı da 668 oldu.



Bugün 26 vaka daha sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı 9 bin 235’e ulaştı.

Kovid-19’dan toplam 128 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı kaydedilmedi.

Öte yandan Başbakan Muhyiddin Yasin, kısmi sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması tartışmalarına ilişkin, “Vakalarda büyük bir artış görülürse sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilebilir.” dedi.

- Japonya'da ölü sayısı 1500'e yaklaşıyor

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 515 artarak 77 bin 798’e, ölü sayısı 8 artışla 1489’a yükseldi.

Vaka sayıları son bir günde yeni 163 vakanın saptandığı başkent Tokyo’da 23 bin 437’ye, yeni 78 vakanın saptandığı Osaka’da 9 bin 803’e ulaştı.

Vaka sayıları Kanagawa’da 6 bin 111’e, Aiçi’de 4 bin 975’e, Fukuoka’da 4 bin 970’e, Saitama’da 4 bin 345’e, Çiba’da 3 bin 459’a, Hyogo’da 2 bin 522’ye, Okinawa’da 2 bin 305’e, Hokkaido’da 1903’e, Kyoto’da 1650’ye çıktı.