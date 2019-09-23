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Endonezya karıştı! Hükümet binaları ateşe verildi: Onlarca ölü var!

Endonezya'nın Papua eyaletinde ırkçı karşıtı protestolarda evlerin, arabaların ve hükümet binalarının ateşe verilmesi sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:02
Endonezya karıştı! Hükümet binaları ateşe verildi: Onlarca ölü var!

Endonezya’nın Papua eyaletinde yüzlerce protestocu, bir lise öğretmeninin öğrencilere ırkçı şekilde hakaret ettiği gerekçesiyle sokaklara döküldü. Öfkeli eylemciler Wamena kentinde hükümet binalarını, araçları, motosikletleri ve evleri ateşe verdi.

Emniyet müdürü Rudolf Alberth Rodja yaptığı açıklamada, halkın asılsız ifadeler üzerine eylemlere başladığını, ancak öğretmenin ırkçı söylemlerine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Rodja, “Bunu doğruladık. Bu yüzden Wamena'daki insanları, gerçekliği doğrulanmayan bilgilerle kolayca kışkırtılmamaya çağırıyoruz" dedi.

Papua Ordu Sözcüsü Eko Daryanto, protestolarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir çoğunun binalarda yanarak can verdiğini kaydetti. Daryanto, birçok kişinin yangında mahsur kaldığını ölü sayısının artabileceğini söyledi. Daryanto, bugün düzenlenen protestolarda da 65 kişinin yaralandığını ve en az 300 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Yerel basında çıkan haberlerde protesto sırasında silah seslerinin duyulduğu, Wamena’da yaşayanlardan bazılarının polis ve askeri merkezlere sığındığı belirtildi. Wamena Havaalanı’nda sabah saatlerinde uçuşların askıya alındığı da öğrenildi.
Ulusal polis sözcüsü Dedi Prasetyo, Wamena'daki durumun polis ve asker tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.

Ağustos ayında Endonezya’nın bağımsızlık günü kutlamaları sırasında Endonezya bayrağına saygısızlık ettiği ve kutlamalara katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı. Batı Papua’nın başkenti Manokwari'de binlerce kişi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmiş, gösterilerde meclis binası, araç ve iş yerleri ateşe verilmişti.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:02
  1. Ordu
  2. Papua
  3. Wamena Havaalanı
  4. Endonezya
  5. Endonezya’nın Papua eyaleti
  6. Wamena

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