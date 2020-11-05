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Aktüel Endonezya ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez resesyona girdi
Aktüel

Endonezya ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez resesyona girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:52:34 -
Endonezya ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez resesyona girdi

CAKARTA (AA) - Endonezya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,49 daralma kaydederek 1998’deki Asya krizinden bu yana ilk defa resesyona girdi.

Merkezi İstatistik Ajansı’ndan (BPS) yapılan açıklamada, Endonezya ekonomisinin, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 3,49 daraldığı bildirildi.

Üçüncü çeyrekteki küçülmeyle ülke ekonomisi, 1998’deki Asya krizi sonrasında geçen 22 yılda ilk defa resesyona girmiş oldu.

BPS Başkanı Suhariyanto, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesiyle dördüncü çeyrekte durumun daha iyi olmasını umut ettiklerini belirtti.

İkinci çeyrekte de yüzde 5,32 daralan Endonezya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti.

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