Endonezya, 3 yıl daha Dünya Zekat Forumu Genel Sekreterliğini yürütecek
Endonezya, 2020-2023 dönemini kapsayan Dünya Zekat Forumu (WZF) Genel Sekreterliğine yeniden seçildi.
Dünya Zekat Forumu (WZF) 2020 Uluslararası Konferansı kapsamında düzenlenen çevrimiçi toplantıda, Endonezya Ulusal Zekat Ajansı (Baznas) Başkan Yardımcısı Zainulbahar Noor, 2020-2023 dönemi için WZF Genel Sekreteri olarak seçildi.
Nur, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle zekât yönetiminde zorluklar beklediklerini belirterek, önümüzdeki 3 yıl boyunca salgının olumsuz etkilerine küresel zekatın katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.
WZF Uluslararası Konferansı'nın zekahın küresel rolünü destekleyebilecek yenilikler sunacağını umduğunu vurgulayan Noor, 2017-2020 WZF Genel Sekreteri Baznas Başkanı Bambang Sudibyo'ya WZF'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.
Dünya Zekat Forumu, Endonezya'nın Yogyakarta kentinde düzenlenen uluslararası bir konferansla 30 Eylül 2010'da resmen kuruldu. Forum, bugüne kadar dahil olduğu 33 üye ülke ile dünya çapında zekat uygulamasının yanı sıra zekat uygulamasının icrasını geliştirmeyi hedefliyor.