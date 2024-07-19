  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ilk gerçekleşiyor artık: Federasyonu sarsan gelişme: Artık böyle yapılacak dedi ve… Hacıosmanoğlu göreve hızlı başladı

O yıldızın apar topar peşine düştüler ama: Ali Koç'un sabrı taştı! İzin almadan neler olacak böyle…

Türkiye icat etti! ABD ve BAE apar topar peşine düştü: Bize satın

Saldırı mı var? Bütün sistemler çöktü! İnternette küresel sıkıntı

ONS rekordan sonra geriledi!

Türkiye ABD ve Fransa’yı Afrika’dan kovdu! Tam kadro çıkarma… Neden?

Orayı gözüne kestirdi: Yeni sezona hazırlanıyor! Israrla istiyorlar ama... Müjde az önce verildi...

Sinan Ateş cinayeti: Sanıklara istenen cezalar belli oldu

MİT'in paketlediği teröriste CHP sahip çıkmış! Altında Özgür Özel'in imzası var

Türkiye'ye tarihi müjde az önce verildi: O ilimizde altın bulundu
Dünya Endişeliyiz hem de çok endişeli! İngiltere yangın yerine döndü
Dünya

Endişeliyiz hem de çok endişeli! İngiltere yangın yerine döndü

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:28:00 -

İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüs ateşe verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın bir polis aracının camlarını çocuk arabası, taş ve bisikletlerle kırdıktan sonra aracı devirdiği görüldü. Ayrıca, görüntülerde göstericilerin çift katlı bir toplu taşıma aracını ateşe verdiği kaydedildi.

West Yorkshire Polisinden yapılan açıklamada, şiddet olayları tırmanmadan önce polis memurlarının çocukları ve kurum çalışanlarını güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi. Açıklamada, bölgeye daha fazla polisin sevk edildiği, bazı yolların kapatıldığı ve halkın bölgeden uzak durması tavsiye edilerek, herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

West Yorkshire Belediye Başkanı Tracy Brabin de Leeds'teki kargaşayı, toplumsal gerilimleri alevlendirmek için kullanan kişileri "tekrar düşünmeye" çağırdı.

"BU TÜRDEN BİR KARGAŞANIN TOPLUMUMUZDA YERİ YOK"

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu gece Leeds'te polis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yapılan saldırılar ve şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok. West Yorkshire polisine olaya yaptıkları müdahale için teşekkür ederim. Düzenli olarak bilgilendiriliyorum." ifadelerine yer verdi.

Prens William Euro 2024 final maçı sonrası İngiltere Milli Takımı’na hakaret etti
Prens William Euro 2024 final maçı sonrası İngiltere Milli Takımı’na hakaret etti

Spor

Prens William Euro 2024 final maçı sonrası İngiltere Milli Takımı’na hakaret etti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere’de yaprak dökümü! O isim görevinden istifa etti
İngiltere’de yaprak dökümü! O isim görevinden istifa etti

Spor

İngiltere’de yaprak dökümü! O isim görevinden istifa etti

Cephede bir kış daha mümkün mü? ABD ve İngiltere'nin Ukrayna ısrarı
Cephede bir kış daha mümkün mü? ABD ve İngiltere'nin Ukrayna ısrarı

Dünya

Cephede bir kış daha mümkün mü? ABD ve İngiltere'nin Ukrayna ısrarı

Galatasaray rotayı eski yıldızına çevirdi!
Galatasaray rotayı eski yıldızına çevirdi!

Spor

Galatasaray rotayı eski yıldızına çevirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

İşte bu birbirinizden bulun belanızı ümmetle uğraşanlar kanını dökenler mazlumların hakkını yiğenler ortadoğu ortadoğu kan gölüne çevirenler keserin sapı size döndü inşaAllah darısı büyük iblis abdnin onun metresi israilin başına inşaAllah
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23