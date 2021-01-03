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Dünya Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!
Dünya

Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!

İtalya'da koronavirüs salgınına karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. 6 gün önce Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olan Prof. Dr. Antonella Franco'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Dr. Franco yaptığı açıklamada, "Aşı ikinci dozdan sonra tam koruma sağlıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 20:39:00 -
Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!

İtalya'da 6 gün önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olan Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı.

İtalya'da Kovid-19'a karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. Siracusa kentindeki Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco'nun 6 gün önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptırmasına rağmen koronavirüs testi pozitif çıktı. Dr. Franco test sonucunun ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum. Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi" iddiasında bulundu.

Sicilya Bölgesi Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Franco'nun 6 gün önce Palermo'da ilk aşı olan kişilerden biri olduğu belirtildi. Doktorun, aşı olmadan önce virüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılırken, Dr. Franco ile Palermo'ya aşı olmaya giden ekipteki sağlık çalışanları da inceleniyor.

"İlk dozun ardından enfekte olan kişiler görülüyor"

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franca Locatelli yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının sadece 2. dozunun uygulanmasının ardından tam koruma sağladığına dikkat çekti. Locatelli, "Bilimsel araştırmalar 1'inci dozun tam koruma sağlamadığını ve ilk dozun ardından enfekte olan kişiler görüldüğünü açıkça belirtiyor. İkinci doz aşıdan sonra tam bir korumadan bahsetmek mümkün. Bu nedenle aşı olanların da sorumlu davranışları bırakmamaları gerekiyor" dedi.

İtalya'da son durum

İtalya'da 3 Ocak itibariyle 75 bin 327'si sağlık çalışanı olmak üzere 84 bin 730 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.
İtalya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 141 bin 201'e, ölenlerin ise 74 bin 985'e yükseldi. 

 

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