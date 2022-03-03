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Aktüel Ender Saraç'tan zayıflatan tarif! İştah kapatıyor, tok tutuyor... Sadece 3 malzemeyle
Aktüel

Ender Saraç'tan zayıflatan tarif! İştah kapatıyor, tok tutuyor... Sadece 3 malzemeyle

Kilo vermeye çalışanlar yaza fit girmek isteyenler hızlı zayıflamanın yollarını arıyor. Ender Saraç'ın önerdiği tok tutan karışım iştah kapatarak sağlıklı kilo vermek isteyenler için dikkat çekiyor. Peki, tok tutarak zayıflatan karışım nasıl yapılıyor? İşte Ender Saraç'tan iştah kapatan karışım tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-03-03 10:29:00 -
Ender Saraç'tan zayıflatan tarif! İştah kapatıyor, tok tutuyor... Sadece 3 malzemeyle

Kilo vermeye çalışanlar için Ender Saraç'ın önerdiği iştah kapatan karışım merak ediliyor. Hem ekonomik hem de yapımı pratik olan bu karışım tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor. İşte 3 malzeme ile kolayca hazırlanan zayıflatan karışım tarifi...

İşte Ender Saraç'tan iştah kapatan karışım tarifi...

Malzemeler

* 1 kahve fincanı sarı leblebi

* 1 kahve fincanı rendelenmiş ayva

* 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

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