Ender Saraç'tan zayıflatan tarif! İştah kapatıyor, tok tutuyor... Sadece 3 malzemeyle

Kilo vermeye çalışanlar için Ender Saraç'ın önerdiği iştah kapatan karışım merak ediliyor. Hem ekonomik hem de yapımı pratik olan bu karışım tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor. İşte 3 malzeme ile kolayca hazırlanan zayıflatan karışım tarifi...

İşte Ender Saraç'tan iştah kapatan karışım tarifi...

Malzemeler

* 1 kahve fincanı sarı leblebi

* 1 kahve fincanı rendelenmiş ayva

* 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi