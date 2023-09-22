Ender Saraç'tan kilo verdiren karnı dümdüz yapan tarif! Lahana suyu: Haftada 1 defa içen kışın asla kilo almıyor

Kış aylarında yavaşlamaya başlayan metabolizma, birçok kişinin birden kilo almasına neden olabilir. Mevsim başlangıçlarında değişen besinler ve tüketim artışı neredeyse herkesin kilo dengesinde farklılıklar yaratabiliyor.

Mevsimsel geçişlere yenik düşmeden kilo dengesine dikkat etmek isteyen kişiler olabilir. Aynı zamanda kış mevsiminden yaza kadar olan süreçte fazla kilolarından arınmak isteyenler olabilir. Ünlü doktor Ender Saraç'ın tarifini verdiği çorba kürü sayesinde fazla kilolardan kurtulmak çok kolay.

Ender Saraç imzası taşıyan detoks etkili zayıflama çorbası, vücudunuza biriken tüm ödemin atılmasında etkili olacak. Dr. Ender Saraç, tarifini verdiği bu kürün haftada 1 kez tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Etkili tarifler arasında yer alan lahana çorbası, metabolizmayı hızlandırarak kısa süreler içerisinde yağlardan arınmada etkili olur. Midede oluşan ödeme karşı da söktürücü görevi görebilir. İşte Ender Saraç'ın popüler kür tarifi.

Lahana çorbası için gerekli malzemeler:

- 1 adet orta boy lahana- 1 adet orta boy lahana

- 4-5 adet parmak ucu kadar doğranmış zencefil

- 1 soğan

- 3 diş sarımsak

- Limon suyu

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gerekli malzemelerin hepsini doğradıktan sonra bir tencerede çorba kıvamına ulaşmasını sağlayın. Çorba halindeki kürü tüketirken yapmanız gereken şey, başka bir şey tüketmemek. Yani, 1 gün boyunca yalnızca hazırlamış olduğunuz lahana çorbasını tüketebilirsiniz.

Hazırladığınız kürü dilediğiniz bir günü seçerek deneyimleyebilirsiniz. Farklı alternatifler denemek isteyen kişiler için ilginç bir lahana kürü de mevcut. Lahana, zayıflamaya yardımcı olan birçok maddeyi içinde barındırır. Lahana, zayıflama süreci için adeta bir detoks niteliğinde!

Lahana kürü nasıl yapılır?

1 litre suyu tencerenin içine koyup kaynatın. Ardından lahana yapraklarını kaynayan suya ekleyip kaynatmaya devam edin. 5-6 dakika sonra haşlanan yaprakları suyun içinden alabilirsiniz.

Son aşamada ise aldığınız lahana yapraklarını bir kenarı ayırın. Kaynattığınız lahanalı suyu da içme kabına boşaltın. Ilık bir kıvamdayken tüketebilirsiniz.

Birçok kişi, lahana suyunun etkili faydalarını bilmiyor. Ancak lahana, insan vücudunun her bölgesi için farklı olumlu etkilere sahip. Uzmanlar, lahana suyunun iltihap problemlerine iyi geldiğinin altını çiziyor.

Özellikle bağırsak sağlığı konusunda etkili bir rol oynayan lahana suyu, içerisindeki kükürt ve klor maddeleri sayesinde bağırsak işlevlerini iyi etkiler. Kalın bağırsağın iltihaplanmasından dolayı ortaya çıkan kolitin rahatsızlığını önlemede büyük etkisi bulunuyor.

Lahana suyu, mide kanseri, prostat kanseri, akciğer ve kolon kanseri gibi çeşitli kanser risklerini önleyecek gücü içerisinde barındırır. Vücutta oluşan iltihapları kurutan lahana suyu, özellikle cilt rahatsızlıkları için de önerilir.

Siyah leke ve akne gibi cilt problemlerinden muzdarip olan kişiler ciltlerini sık sık lahana suyuyla yıkayabilir. Lahana suyunun içine limon eklerseniz, etkisi ikiye katlanır. Kırışıklıkları gideren bu yöntem, doğal görünümlü parlak bir cilt için denemeye değer.

Kalp hastalıklarına iyi gelen lahana suyunu 2 hafta her gün 1 bardak olacak şekilde tüketirseniz, damar sağlığını koruyabilirsiniz. Bu sayede vücudunuz, olası hastalıkların önüne geçerek bir direnç mekanizması oluşturabilir.