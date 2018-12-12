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ENCoin, kart puanını uçak biletine dönüştürüyor

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu:-"Banka ve kredi kartı puanlarınızı ENCoin’e çevirerek, yurt içi ya da yurt dışı seyahatleriniz için uçak bileti satın alırken kullanabilirsiniz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:45
ENCoin, kart puanını uçak biletine dönüştürüyor

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com’un ENCoin uygulamasıyla kart puanları ENCüzdan’a aktarılabiliyor ve bu puanlar bir yıl boyunca uçak bileti satın alırken kullanılabiliyor.

Enuygun.com açıklamasında görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, banka ya da kredi kartında biriken puanların kullanım süresinin 1 yıl daha uzatılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Hacıbayramoğlu, “Banka ve kredi kartı puanlarınızı ENCoin’e çevirerek, yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin seyahatleriniz için uçak bileti satın alırken kullanabilirsiniz. Puanlarınızı Enuygun üyelik hesabına aktardıktan sonra 1 yıl içinde dilediğiniz zaman değerlendirebilir, üstelik tüm bu işlemleri 3D güvenlik sistemi sayesinde güvenle yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:45
  1. Enuygun.com

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