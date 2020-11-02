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Ekonomi Encazip.com'dan Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline ilişkin değerlendirme:
Ekonomi

Encazip.com'dan Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline ilişkin değerlendirme:

Encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım: - "Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda büyük bir potansiyele sahip" - "Özel sektörü yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla lisanslama prosedürü kolaylaştırılmalı" - "Mevcut YEKDEM alım garantileri döviz cinsi yerine Türk lirası ile verilerek sektörün sürdürülebilirliği sağlanmalı ve yatırımcı güveni artırılmalı"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:41:32 -
Encazip.com'dan Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline ilişkin değerlendirme:

ANKARA (AA) - Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının giderek arttığını belirterek, "Türkiye'nin toplam yıllık elektrik talebi 2000'de 128.276 gigavatsaatten 2011'de 209.390 gigavatsaate yükseldi, 2020'de ise 301.982 gigavatsaat oldu. Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda büyük bir potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Kırım, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeterli miktarda rüzgar, güneş, nehir ve jeotermal potansiyeli olduğunu aktardı.

Farklı yenilenebilir elektrik üretimi türlerine rağmen, Türkiye'nin potansiyeline uygun yalnızca birkaç teknoloji ve alternatif bulunduğuna işaret eden Kırım, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman elektrik üretiminde güneş enerjisinin potansiyeli 475.000 gigavatsaat, rüzgar enerjisinin 150.000 gigavatsaat, jeotermal enerjisinin 40.000 gigavatsaat, hidrolik enerjinin potansiyeli 560.000 gigavatsaat. Bu kaynakların yüzde 30'unun kullanımıyla Türkiye'nin enerjisinin tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanabilir. Yakın bir gelecekte elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığımızda, mevcutta yüzde 77 olan enerjide dışa bağımlılık ciddi oranda düşecek ve ekonomi önemli bir oranda cari fazla verebilecek. Bunun için hükümetin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmesi, tüketicinin ise yenilenebilir enerjinin önemi konusunda daha bilinçli olması gerekiyor."

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmeli

Kırım, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla bazı adımların atılması gerektiğini belirtti.

Rüzgar ve güneş santralleri için saha etüdüne gerek kalmadan kolaylıkla lisans verilebilebileceğine dikkati çeken Kırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgenin verimliliği ile ilgili nihai karar yatırımcıya bırakılarak bürokratik işlemler kolaylaştırılabilir. Özel sektörü yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla lisanslama prosedürü kolaylaştırılmalı. Elektrik tedarikçileri, yenilenebilir enerji üreticilerinin ürettiği elektriğin daha fazlasını tedarik etmeleri için teşvik edilmeli. Mevcut YEKDEM alım garantileri döviz cinsi yerine Türk Lirası ile verilerek sektörün sürdürülebilirliği sağlanmalı ve yatırımcı güveni artırılmalı. Mikro üretim teknolojilerinde sermaye yatırımı maliyetleri yüksek olduğu için lisanssız mikro enerji üretim tesisi kurmak isteyen kişilere düşük faizle kredi verilebilir."

Kırım, ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek için fosil yakıt ve bu yakıtlardan üretilen elektrik enerjisine ekstra vergi getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilmiş elektrik tedariği yapan tedarikçileri ve yenilenebilir enerji tarifelerini tercih etmeleri için teşvik edilmeli ve bilinçlendirilmeli.Topluluk ölçeğinde bir mikro üretim programı başlatmak için yerel yönetimler teşvik edilmeli. Özellikle şehirlerde 10'dan fazla daireli binalarda yaşandığı için yerel yönetimler tarafından bu binalara mikro jeneratörlerin kurulmasını kolaylaştırabilir hatta zorunlu hale getirilebilir."

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