  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem En yoğun şiddet olayları İstanbul’da en sakin ilimiz ise orası
Gündem

En yoğun şiddet olayları İstanbul’da en sakin ilimiz ise orası

Yeniakit Publisher
2024-02-13 08:40:00 -
En yoğun şiddet olayları İstanbul’da en sakin ilimiz ise orası

Geçen yıl Türkiye’de 3 bin 773 silahlı şiddet olayı gerçekleşti. En çok olayın yaşandığı kent 505 ile İstanbul oldu. Erzincan ise yaşanan tek olayla son sırada yer aldı.

Türkiye’de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarının raporu açıklandı. Umut Vakfı tarafından paylaşılan “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası” raporuna göre, 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 2 bin 318 kişi ölü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde ateşli silahlar, 561’inde ise kesici aletler kullanıldı.

 

MARMARA İLK SIRADA

2023’te meydana gelen 3 bin 773 olayın 1103’ü Marmara, 555’i Karadeniz, 545’i Güneydoğu Anadolu, 473’ü Ege, 464’ü İç Anadolu, 415’i Akdeniz, 218’i de Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti. Bir önceki yıl şiddet olayları sıralamasında 4’üncü sırada bulunan Karadeniz Bölgesi en çok olayın yaşandığı 2’nci bölge olurken, 2023’te 2’nci sırada olan Akdeniz Bölgesi ise 6’ncı sıraya geriledi.

İSTANBUL’DA 505 OLAY

Bazı şehirlerde silahlı şiddet olaylarında yüzde 400’lere varan ciddi artış yaşanırken, bazı illerde ise bir önceki yıla göre yüzde 30 ila yüzde 70’ler düzeyinde düşüş yaşanması dikkat çekti. En çok olayın yaşandığı kent, 505 ile İstanbul oldu. Erzincan ise 1 olayla son sırada yer aldı. Tek olayın yaşandığı Erzincan’daki düşüş, yüzde 92 olarak rakamlara yansıdı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Erzincan’da kaynar su yere düşmeden buz oldu
Erzincan’da kaynar su yere düşmeden buz oldu

Yaşam

Erzincan’da kaynar su yere düşmeden buz oldu

İrlandalı sporcu, Erzincan’da nefes kesti
İrlandalı sporcu, Erzincan’da nefes kesti

Yaşam

İrlandalı sporcu, Erzincan’da nefes kesti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sevim biran

Konyayı unutmayın 
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23