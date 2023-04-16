En yaşlı goril 66. yaşını kutladı

Üzerinde yaşını yazan karpuz getirildi, sebzeler ve meyveler özenle yerleştirildi.

Almanya’nın Berlin Hayvanat Bahçesi'nde dişi goril Fatou'nun doğum günü kutlandı.

Bir yetkili şu açıklamalarda bulundu:

“Fatou dişi bir goril, yaşı dişi gorillere göre yaşlı. Onun 66'ncı doğum gününü kutluyoruz, bu onu hayvanat bahçesinde yaşayan en yaşlı dişi goril yapıyor.”

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66 yaşına giren Fatou ona doğum günü hediyesi olarak verilenleri afiyetle yedi.

O anlar ziyaretçiler tarafından görüntülendi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, esaret altındaki en yaşlı goril olan Fatou'nun doğum gününü her yıl kutlayacaklarını söyledi...

“Biz onun doğum gününü 50 yaşına basınca kutlamaya başladık. Bu kadar yaşlanacağını düşünmedik, bunu yapmaya her sene devam edeceğiz.”

“Doğadaki goriller genellikle 45-50 yaşına kadar yaşıyor, hayvanat bahçesindekiler biraz uzun yaşıyorlar ama 66 yaş oldukça yaşlı.”