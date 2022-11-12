En yakınındaki isimler basına sızdırdı! Putin'le ilgili o iddia bütün dünyayı şok etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yoğun programı" nedeniyle gelecek hafta düzenlenecek G20'ye katılmayacağını duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'da düzenlenecek bir toplantı nedeniyle Putin'in Rusya'da kalması gerektiğini belirtti.

Suikast korkusu

Rus siyasi analist Sergey Markov ise, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Putin'in diğer ülkelerin baskısından kaçmak ve suikast olasılığı nedeniyle birçok ülke liderinin katılacağı zirveye gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Markov, İngiltere, ABD veya Ukrayna gizli servislerinin Putin'e saldırı düzenlemeyi deneyebileceği iddiasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde ele geçirdiği tek bölge olan Herson'dan kısmi çekilme kararını sert bir şekilde eleştiren Markov, Putin'in kameralar önünde bir aktivistin saldırısına uğrayıp yere düşerek rezil olmaktan korktuğunu da ifade ederek "Bazı Batılılar eminin böyle bir plan yapıyor" dedi.