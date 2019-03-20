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En uygun uçak bileti pazar günü satılıyor

biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, pazar sabah saatlerinin ucuz uçak bileti bulmak için en ideal gün olduğunu belirtti.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:54
En uygun uçak bileti pazar günü satılıyor

Bilet alımında günlerin, hatta saatlerin bile fark ettiğini belirten online seyahat markası biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Uçak biletlerinde hafta içi seyahat etmek, hafa sonu seyahat etmekten daha avantajlı. Sabah uçuşu yerine akşam uçuşunu tercih ederek daha uygun fiyatlara bilet bulabilirsiniz’’ dedi.

Akşam uçuşları daha ucuz

Uçakla seyahat eden yolcuların en çok dikkat ettiği konuların başında ucuz uçak biletini tercih ettiklerini belirten Çelik, “Özellikle yılbaşı, resmi tatiller ve yaz döneminde bilet fiyatları oldukça pahalı oluyor. Uygun uçak biletini satın alabilmek için sabah yerine akşam uçuşlarına rezervasyon yapmalarını öneriyorum. Pazar sabah saatleri ise ucuz uçak bileti bulmak için en ideal gün. Yurt dışına seyahat etmeyi planlıyorsanız en az 2 ay öncesinden rezervasyon yaptırarak en iyi uçuş teklifini yakalayabilirsiniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:54
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