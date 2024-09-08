En tehlikeli suçlu enselendi(!) "Soğan mafyası" yakalanmasaydı halimiz nice olurdu

Yüksel Aytuğ, sosyal medyada mizahi bir dille ele alınan, küçük suçların abartılmasına dikkat çekti. Aytuğ, bir kadının bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri satması üzerinden yapılan ironiye değindi. Bu olayın, devletin küçük meselelerle uğraşmasının bir eleştirisi olarak görüldüğünü belirten Sabah gazetesi yazarı Aytuğ, toplumun gerçek sorunlardan uzaklaştırıldığını ve dikkatlerin gereksiz detaylara çekildiğini ifade etti. İşte Yüksel Aytuğ'un yazısı:

"Mizahi tonlar taşıyan ama bir o kadar da düşündürücü bu ironik yazıya Kağan Han adlı kullanıcının sosyal medyasında rastladım:

"Kendi bahçesinde soğan, maydanoz, marul yetiştiren ve bunları kapı önünde satan, bir o kadar tehlikeli bu teyze sonunda adaletten kaçamadı. Yıllardır süren bu yasadışı faaliyet, sabah saatlerinde zabıta ekiplerinin başarılı operasyonuyla son buldu.

Bu soğan mafyası yakalanmasaydı, kim bilir devletin vergi kasasında ne kadar büyük bir delik açılacaktı! Bu suç makinesi teyze, şüphesiz devletin ekonomisine verdiği zararla, diğer büyük suçlularla yarışır hale gelecekti.

Neyse ki, adalet yerini buldu ve bu yasadışı tarım operasyonu sonlandırıldı. Böylece halkımız, huzur içinde sokakta yürümeye devam edebilir!" "

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