"En tehlikeli" mafya lideri Domenico Paviglianiti yakalandı

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta"nın eski lideri kaçak Domenico Paviglianiti'nin, İspanya'da yakalandığı bildirildi.

İspanya ve İtalya basınındaki haberlere göre, İtalya'nın en çok aranan kaçaklarından 60 yaşındaki Paviglianiti, İspanya'nın başkenti Madrid'de, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Bu yılın başından itibaren devam eden soruşturma kapsamında, Paviglianiti'nin konutuna düzenlenen operasyonda sahte belgeler, 6 telefon ve yaklaşık 7 bin ABD doları ele geçirildi.

İtalya'dan İspanya'ya kaçmıştı

1980'lerde Paviglianiti, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya üyeliği gibi suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Cezası daha sonra 30 yıl hapse indirilen Paviglianiti, 2019'da cezasının yanlış hesaplanması sonucu serbest bırakılmış, daha sonra İtalya'dan İspanya'ya kaçmıştı.