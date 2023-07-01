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Spor En sonunda yine buluştular! Yeni görevi belli oldu...
Spor

En sonunda yine buluştular! Yeni görevi belli oldu...

Yeniakit Publisher
2023-07-01 21:06:00 -
En sonunda yine buluştular! Yeni görevi belli oldu...

Beşiktaş’ta futbolcular ve teknik heyet bayramlaştı. Kara Kartal'da eski milli futbolcu Burak Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görevine başladı.

Beşiktaş’ta futbolcular ve teknik heyet bayramlaştı. Kara Kartal'da eski milli futbolcu Burak Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görevine başladı.
Burak Yılmaz göreve başladı

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet bugün yapılacak sezon açılışı öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nde bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde start verecek olan Beşiktaş’ta futbolcular ve teknik heyet antrenman öncesi bayramlaştı. Siyah-beyazlı futbolcular, idman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve teknik heyetin bayramını tebrik etti.

Beşiktaş'ta teknik ekibe yeni takılan eski milli futbolcu Burak Yılmaz da Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görevine başladı.
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