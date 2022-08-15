En son Masumlar Apartmanı'nda oynamıştı! Ölüm nedeni belli oldu...

Son olarak TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği Sancaktepe'deki evin 3. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Oyuncunun cansız bedenini vatandaşlar bulmuştu. Ünlü oyuncunun, balkonda kalp krizi geçirdiği ve dengesini kaybederek aşağıya düştüğü ileri sürüldü.

İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3. katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, geçtiğimiz gün 53 yaşında hayata veda etmişti. Evren'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KALP KRİZİ SONRASI DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Ünlü oyuncunun, balkonda kalp krizi geçirdiği ve dengesini kaybederek aşağıya düştüğü iddia edildi.

Süreyya Gürsel Evren'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi'nden kaldırıldı.

Şimdiye kadar birçok yapımda rol alan Evren'in ablası da tanıdık çıktı. Oyuncu Figen Evren'in Süreyya Gürsel Evren'in ablası olduğu öğrenildi.

SÜREYYA GÜRSEL EVREN HAKKINDA

21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, şimdiye kadar birçok yapımda rol aldı. 'Şahin Tepesi', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Suskunlar', 'Sen Çal Kapımı', 'Yasak Elma', 'Masumlar Apartmanı' gibi yapımlarda yer aldı.

Oyuncu son olarak 'Üç Kuruş' dizisinde 'Necdet karakterine' ve 'Destan' dizisinde de 'Toygar Han' karakterine hayat vermişti.