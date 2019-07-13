0553 313 94 23

En son Fransa füze gönderdi... Yeni katliama hazırlanıyorlar

Libya’da Giryan şehrini kaybederek darbe alan Hafter Terör Örgütü’nün yeni hedefi stratejik Beni Velid kenti. Beni Velid’i başkent Trablus’u hedef alacak saldırısında sıçrama tahtası olarak kullanmak isteyen Hafter’in yeni katliamından endişe ediliyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 06:35
En son Fransa füze gönderdi... Yeni katliama hazırlanıyorlar

Libya’yı istikrarsızlaştırmak ve yeniden sömürgeleştirmek isteyen güçlerin maşası darbeci general Halife Hafter kontrolündeki terör örügtünün yeni hedefi Beni Velid şehri. Hafter terör örgütü geçen ay stratejik Giryan kentinde yaşadığı yenilgiyi, Beni Velid üzerinden açacağı yeni cephe ile telafi etmeyi amaçlıyor. Libya’nın doğusunda bulunan Beni Velid de Giryan gibi stratejk konuma sahip. Ülkenin doğusunu işgal altında tutan Halife Hafter’in, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da emrini verdiği saldırı karşısında, başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler de “Burkan el-Gadab” adı altında operasyon başlatmıştı.

Stratejik önemde

Beni Velid, Libya’nın batısında başkentin 180 kilometre güneydoğusunda yer alan stratejik önemi haiz bir kent. Beni Velid’in önemi sadece konumundan kaynaklanmıyor. Ülkenin batısındaki en önemli kabilelerden ve devrik lider Muammer Kaddafi yanlısı El-Verfele’nin kalesi kent, 2012’de ablukaya alınıp, Misrata Tugayları tarafından baskın düzenlendi. Kent sakinleri ise o dönemlerde ülkede oluşan farklı siyasi ve askeri güçler karşısında tarafsız kalmayı tercih etti.

Güneyden açılan kapı

Beni Velid ileri gelenleri tarafsız kalarak UMH’ye tabi olmayı savunurken kent, Hafter’in Trablus’a 4 Nisan’da başlattığı saldırıdan bu yana Hafter örgütünün gıda, su ve yaralıların nakli için kullandığı Terhune’ye ulaşan ikmal hattıydı. Trablus’un 100 kilometre güneyindeki Giryan’ın Hafter örgütünün denetiminden çıkmasının ardından Trablus’a güneyden açılan ikinci kapı Terhune, Hafter güçleri için yeni komuta merkezi adayı oldu.

Uçuşlar durduruldu

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanmadı ancak 26 Haziran’da UMH’ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal ve harekat noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıkladı. Giryan kontrolünden çıkan Hafter güçlerinin, başkentin güneydoğusundaki Beni Velid kentinde yer alan havalimanını askeri amaçları için kullandığına ilişkin haberlerin yayılmasının ardından UMH birlikleri olası bir hava saldırısına işaret ederek, Beni Velid Havalimanı’ndaki uçuşları durdurdu.

Fransa’ya javelin sorusu

Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Trablus’un güneyinde Halife Hafter terör örgütnün kullandığı bir üste çıkan ve Fransa’nın kendisine ait olduğunu kabul ettiği javelin füzelerine ilişkin Paris’ten açıklama talep etti. UMH Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian’dan füzelerin “ne zaman, ne şekilde Hafter güçlerine ulaştırıldığını derhal açıklamasını” talep etti. Siyala, “Paris’in Trablus’taki uluslararası meşruiyete sahip tek temsilci UMH’yi desteklediği yönündeki açıklamalarına ters biçimde Fransa’dan Libya’ya gelen silahların miktarını” açıklamasını istedi.

Yeni Şafak

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 06:41
  1. hafter
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 milyonluk faturanın ardından şimdi de posta gideri rekor kırdı
    1. 2 milyonluk faturanın ardından şimdi..
    2. Emet’te trafik kazası: 1 yaralı
    3. En son Fransa füze gönderdi... Yeni..
    4. Zanlının evine molotofla..
    5. Manisa'da feci kaza... Araç ortadan..
    6. Erzurum'da hareketli anlar... Çok..
    7. Cumhurbaşkanı'ndan o öneriye destek!
    8. Kıbrıs'ta acı olay... Aynı aileden 4..
    9. Gerilim yüksek... Bomba iddia: Gidiyor!
    10. Çıkan iki yangın da kontrol altına..
    11. 13.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Ankara’da kaçak içki operasyonu
    13. Isparta’da ilginç kaza: otomobil var,..
    14. Beş saatlik yağmur sele neden oldu
    15. Filipinler'in güneyinde 5,8..
    16. Sultanbeyli’de metruk evde yangın çıktı
    17. Bursa'da kundaklama
    18. "Mehmed Şevket Eygi bir Osmanlı..
    19. "ABD, Hizbullah ile iletişim kanalları..
    20. GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda..
    21. Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    23. Uluslararası Altın Karagöz Halk..
    24. Silivri’de bitkisel yağ yüklü TIR alev..
    25. Erdoğan’dan "Ağaç dikme bayramı"..
    26. KKTC'de aynı aileden 4 kişi denizde..
    27. Bodrum’da alevli gece
    28. Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı
    29. D-100 Karayolunda kimyasal atık alarmı
    30. ABD'den Yunanistan'a 600 milyon..
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD geri adım atar'
    Türkiye'nin elindeki kilit koz! 'ABD geri adım atar'