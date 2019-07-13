En son Fransa füze gönderdi... Yeni katliama hazırlanıyorlar

Libya’yı istikrarsızlaştırmak ve yeniden sömürgeleştirmek isteyen güçlerin maşası darbeci general Halife Hafter kontrolündeki terör örügtünün yeni hedefi Beni Velid şehri. Hafter terör örgütü geçen ay stratejik Giryan kentinde yaşadığı yenilgiyi, Beni Velid üzerinden açacağı yeni cephe ile telafi etmeyi amaçlıyor. Libya’nın doğusunda bulunan Beni Velid de Giryan gibi stratejk konuma sahip. Ülkenin doğusunu işgal altında tutan Halife Hafter’in, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da emrini verdiği saldırı karşısında, başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler de “Burkan el-Gadab” adı altında operasyon başlatmıştı.

Stratejik önemde

Beni Velid, Libya’nın batısında başkentin 180 kilometre güneydoğusunda yer alan stratejik önemi haiz bir kent. Beni Velid’in önemi sadece konumundan kaynaklanmıyor. Ülkenin batısındaki en önemli kabilelerden ve devrik lider Muammer Kaddafi yanlısı El-Verfele’nin kalesi kent, 2012’de ablukaya alınıp, Misrata Tugayları tarafından baskın düzenlendi. Kent sakinleri ise o dönemlerde ülkede oluşan farklı siyasi ve askeri güçler karşısında tarafsız kalmayı tercih etti.

Güneyden açılan kapı

Beni Velid ileri gelenleri tarafsız kalarak UMH’ye tabi olmayı savunurken kent, Hafter’in Trablus’a 4 Nisan’da başlattığı saldırıdan bu yana Hafter örgütünün gıda, su ve yaralıların nakli için kullandığı Terhune’ye ulaşan ikmal hattıydı. Trablus’un 100 kilometre güneyindeki Giryan’ın Hafter örgütünün denetiminden çıkmasının ardından Trablus’a güneyden açılan ikinci kapı Terhune, Hafter güçleri için yeni komuta merkezi adayı oldu.

Uçuşlar durduruldu

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanmadı ancak 26 Haziran’da UMH’ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal ve harekat noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıkladı. Giryan kontrolünden çıkan Hafter güçlerinin, başkentin güneydoğusundaki Beni Velid kentinde yer alan havalimanını askeri amaçları için kullandığına ilişkin haberlerin yayılmasının ardından UMH birlikleri olası bir hava saldırısına işaret ederek, Beni Velid Havalimanı’ndaki uçuşları durdurdu.

Fransa’ya javelin sorusu

Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Trablus’un güneyinde Halife Hafter terör örgütnün kullandığı bir üste çıkan ve Fransa’nın kendisine ait olduğunu kabul ettiği javelin füzelerine ilişkin Paris’ten açıklama talep etti. UMH Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian’dan füzelerin “ne zaman, ne şekilde Hafter güçlerine ulaştırıldığını derhal açıklamasını” talep etti. Siyala, “Paris’in Trablus’taki uluslararası meşruiyete sahip tek temsilci UMH’yi desteklediği yönündeki açıklamalarına ters biçimde Fransa’dan Libya’ya gelen silahların miktarını” açıklamasını istedi.

Yeni Şafak