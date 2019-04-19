En son 3600 ek gösterge haberleri 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin seçimlerden sonra Meclis’te görüşüleceğinin müjdesini vermişti. 23 Nisan’da Meclis’in çalışmalarına yeniden başlamasıyla birlikte TBMM gündemine gelmesi beklenen ve 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge tüm memurları kapsaması konusunda memur temsilcileri medik diplomasisi yürütmekte. En son 3600 ek gösterge son dakika haberlerine göre 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin seçimlerden sonra Meclis’te görüşüleceğinin müjdesini vermişti. 3600 ek gösterge, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de AK Parti’nin seçim vaadi arasında yer almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri nedeniyle Meclis Genel Kurulu çalışmalarına ara vermişti. Yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte TBMM çalışmalarına 23 Nisan’da devam edecek. Meclis’in açılmasıyla birlikte 3600 ek gösterge başta olmak üzere yeni askerlik sistemi, hal yasası ve nafaka yasasının komisyonlarda görüşülmeye başlanacak. Memurların 3600 ek gösterge turları devam ediyor. Memurlar, hafta içerisinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret etmişti. Memur heyeti önceki akşam da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Görüşmede hâlihazırda Plan ve Bütçe Komisyonunda yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis’e hızlı bir şekilde getirilmesi istendi. Ayrıca memurların diğer sorunu olan sözleşmeli personel statüsü ve yardımcı hizmetler konusu da ele alındı.

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de AK Parti’nin seçim vaadi arasında yer almıştı. Ek gösterge düzenlemesi, ilk 100 günlük eylem planında yer almazken ikinci 100 günlük eylem planında sadece öğretmenlere verileceği açıklanmıştı. Ancak memur cephesi bunun adil olmayacağını, tüm kamu personeline verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Memur sendikaları ek göstergenin tüm kamu personeline verilmesini, bu istekleri hayata geçirilmezse bile tüm kategorilerde puan artışı talep ediyor. Memur-Sen 600 puan, Kamu-Sen ise 800 puanlık artışın sorunu çözebileceğine inanıyor. Her iki sendika ayrıca, kamuda çalışan sözleşmeli personelin aile bütünlüğünü sağlanması için ‘sözleşmeli personel’ statüsünün kaldırılmasını istiyor.

Memur - emekli 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

Milyonlarca emeklinin beklediği ek ödeme, emekli maaşı promosyon ve ikramiye ücretleri zam oranları hakkında güzel gelişmeler yaşanıyor. Emekliler Ocak ayında zamlı maaşlarını aldılar ek ödemelerinde ise artış yaşandı. Yani Ocak ayından itibaren maaşı 1224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başladı. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.

2019 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ve ikramiye ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 280 lira arasında artış yaşanacak.