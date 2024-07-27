En soğuk gezegenlerden biri görüntülendi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu’nu (JWST) kullanan uluslararası bilim insanları Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegeni doğrudan görüntülemeyi başardı. Gözlemlenen Epsilon Indi Ab adlı gezegenin bugüne kadar gözlemlenen en soğuk ötegezegenlerden (Güneş Sistemi dışındaki gezegenlere verilen ad) birisi olduğu açıklandı.

Jüpiter'in birkaç katı kütleye sahip olan gezegen, Güneş'in yaşı civarında, ancak biraz daha soğuk olan K-tipi yıldız Epsilon Indi A'nın yörüngesinde dönüyor. Ekip, Epsilon Indi Ab'yi JWST’nin MIRI (Orta Kızılötesi Enstrümanı) üzerindeki koronagrafı kullanarak gözlemledi. Daha önce uzay ve yer tabanlı gözlemevleri tarafından sadece birkaç ötegezegen doğrudan görüntülenebilmişti.

Sıcaklığı sadece 2 derece

Bilim insanları bu keşfin heyecan verici olduğunu çünkü gezegen Jüpiter'e oldukça benziyor, sadece biraz daha sıcak ve daha büyük. Daha önce görüntülenen ötegezegenler, ilk oluştukları zamanki enerjinin çoğunu hala yaymakta olan genç ve sıcak gezegenler olma eğiliminde. Zira gezegenler yaşlandıkça soğuyor ve daha sönük hale geliyor. Bu da görüntülenmelerini zorlaştırıyor.

NASA, Epsilon Indi Ab’nin sadece 2 santigrat derece sıcaklığıyla doğrudan tespit edilen en soğuk ötegezegenlerden birisi olduğunun altını çiziyor. Gezegenin, Güneş Sistemi’mizin ötesinde görüntülenen diğer tüm gezegenlerden daha soğuk ve serbest halde bulunan kahverengi cüce hariç hepsinden daha soğuk olduğu belirtiliyor.

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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu’nu (JWST) kullanan uluslararası bilim insanları Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegeni doğrudan görüntülemeyi başardı. Gözlemlenen Epsilon Indi Ab adlı gezegenin bugüne kadar gözlemlenen en soğuk ötegezegenlerden (Güneş Sistemi dışındaki gezegenlere verilen ad) birisi olduğu açıklandı.

Jüpiter'in birkaç katı kütleye sahip olan gezegen, Güneş'in yaşı civarında, ancak biraz daha soğuk olan K-tipi yıldız Epsilon Indi A'nın yörüngesinde dönüyor. Ekip, Epsilon Indi Ab'yi JWST’nin MIRI (Orta Kızılötesi Enstrümanı) üzerindeki koronagrafı kullanarak gözlemledi. Daha önce uzay ve yer tabanlı gözlemevleri tarafından sadece birkaç ötegezegen doğrudan görüntülenebilmişti.

Sıcaklığı sadece 2 derece

Bilim insanları bu keşfin heyecan verici olduğunu çünkü gezegen Jüpiter'e oldukça benziyor, sadece biraz daha sıcak ve daha büyük. Daha önce görüntülenen ötegezegenler, ilk oluştukları zamanki enerjinin çoğunu hala yaymakta olan genç ve sıcak gezegenler olma eğiliminde. Zira gezegenler yaşlandıkça soğuyor ve daha sönük hale geliyor. Bu da görüntülenmelerini zorlaştırıyor.

NASA, Epsilon Indi Ab’nin sadece 2 santigrat derece sıcaklığıyla doğrudan tespit edilen en soğuk ötegezegenlerden birisi olduğunun altını çiziyor. Gezegenin, Güneş Sistemi’mizin ötesinde görüntülenen diğer tüm gezegenlerden daha soğuk ve serbest halde bulunan kahverengi cüce hariç hepsinden daha soğuk olduğu belirtiliyor.

Epsilon Indi Ab, bugüne kadar bilinen Dünya'ya en yakın on ikinci dış gezegen ve Jüpiter'den daha büyük olan en yakın gezegen konumunda. Bununla birlikte gezegenin daha önce tahmin edilenlerle uyuşmadığı da belirtiliyor. Zira gezegenin tahminlerden iki kat daha büyük olduğu ve farklı bir yörüngede dolaştığı belirtiliyor. Gezegenin atmosferi de model tahminlerinden biraz farklı görünüyor. Bilim insanları bu tutarsızlıkların nedenini şimdilik bilmiyor.

Bilim insanları JWST ile takip gözlemleri yapmayı planlıyor. Öte yandan NASA'nın yaklaşmakta olan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Güneş benzeri yıldızların yörüngesindeki Jüpiter benzeri gezegenleri doğrudan görüntüleyebilecek bir koronagraf kullanacak. Nancy Grace Roman ile JWST’nin eksik olduğu alanlar doldurulacak.