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Kadın - Aile En sık yapılan kahvaltı hataları
Kadın - Aile

En sık yapılan kahvaltı hataları

Uyandıktan sonra en az 1,5 saat içerisinde kahvaltı yapmamak metabolizmamızın yavaş çalışmasına sebep olur ve yükselen mide asidi kendimizi huzursuz hissetmemize neden olur.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 09:20:00 -
En sık yapılan kahvaltı hataları

Uyandıktan sonra en az 1,5 saat içerisinde kahvaltı yapmamak metabolizmamızın yavaş çalışmasına sebep olur ve yükselen mide asidi kendimizi huzursuz hissetmemize neden olur.

Kahvaltıda protein şarttır: vücudun dinç ve sağlıklı olması için vazgeçilmez olan protein bünyeyi tok tutan etkiye sahiptir. Uyku sonrası yavaşlayan metabolizma hızlı bir şekilde adapte etmek için kahvaltıda protein şarttır.  Poğaça, simit gibi proteini düşük yiyecekleri tüketmek sağlıklı bir kahvaltı değildir.

Kahvaltılarda lifli yiyecekler tüketmek: Lifli yiyeceklerin tüketilmesi daha uzun tok kalmamızı sağlayacaktır. Bu yüzden kahvaltıda tam tahıllı ekmek, tam tahıllı gevrek, yulaf ezmesi, çiğ sebzeler gibi lif kaynaklarından uygun olan tercih edilmelidir.

Kahvaltıyı geçiştirmeyin: Kahvaltı atıştırmalık değildir, günün en önemli öğünlerindendir. Bu nedenle sabah tükettiğiniz her yiyecek çok önemlidir. Günlük almanız gereken kalorinin büyük çoğunluğu kahvaltıda tüketmeniz gerekmektedir.

Yağ içeren yiyecekleri kahvaltıda bulundurmak: Sırf yağlı veya tamimiyle yağsız yiyecek tüketmek hem lezzetsiz hem de doyurmayacaktır. Peynir, zeytinyağı gibi yiyecekler kahvaltı sofranızda mutlaka bulundurmanız gerekmektedir. Tereyağı gibi yağlı yiyecekleri tüketirken kontrollü hareket etmeliyiz. Kısacası iyi hissetmek ve güne güzel başlamak istiyorsanız kahvaltı öğününe dikkat etmeniz gerekiyor.

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