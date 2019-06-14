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En sağlıklı yaz meyveleri hangileri?

Yaz sıcağı özellikle hararet sebebiyle meyvelerin çok daha fazla tüketilmesine neden oluyor. Peki yaz meyve çeşitlerinden hangisi daha sağlıklı? 1 porsiyon meyvenin pratik olarak avuca sığacak kadar olması gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel yaz meyvelerinin faydalarını anlattı. İşte en sağlıklı yaz meyveleri...

14 Haziran 2019 Cuma 17:38
En sağlıklı yaz meyveleri hangileri?

Yaz sıcağı özellikle hararet sebebiyle meyvelerin çok daha fazla tüketilmesine neden oluyor. Peki yaz meyve çeşitlerinden hangisi daha sağlıklı? 1 porsiyon meyvenin pratik olarak avuca sığacak kadar olması gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel yaz meyvelerinin faydalarını anlattı. İşte en sağlıklı yaz meyveleri...

Karpuz

Yazın en gözde meyvesidir. Bol su içerir, likopen ve beta-karotenden zengindir. Kolesterol ve prostat kanseri için önleyicidir ve damarlarda kan akımını hızlandırır.

Kayısı

Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zengindir. Bunun dışında C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir, ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Çilek

En önemli antioksidanlardan C vitamini içerir ve vücut hücrelerini hasara karşı korur. Dolayısıyla kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara karşı koruyucudur, cildin yine yenilenmesinde C vitamini çok önemlidir.

Kiraz

“Kiraz yersen kiraz sapına dönersin” diye boşuna dememişler. Kiraz C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde buluna kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.

Taze üzüm

Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:38
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  3. yaz meyvelerinin fiyatları
  4. meyvelerin yararları
  5. en sağlıklı meyve

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