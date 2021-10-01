En sağlıklı balık pişirme teknikleri!

Ülkemiz ve dünya çok ciddi koronavirüs sürecinden geçiyor. Böylesi bir dönemde ise, sağlıklı beslenmenin en önemli besin kaynağı olan balık için pişirme tekniklerini sizler için derledik. Özellikle, Omega-3, D Vitamini deposu olan ve içindeki minerallerle uzmanlar tarafından tavsiye edilen balığı her zamankinden daha fazla tüketme zamanı geldi. Kemik ve kas gelişiminden tutun da, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, yine kalp sağlığından zihinsel fonksiyonlara kadar vücudumuza güçlü bir besin değeri sunan balık için pişirme tekniklerine şöyle bir bakalım.

Özellikle balığın hassa bir dengede pişirilmesi gerektiğini asla unutmamalıyız. Onun için balık pişirilirken daha dengeli bir ateşle ve teknikle yemeğimizi misafirlerimize ve kendimize sunabiliriz.

Poaching ve Buharda Pişirme: Poaching, balığın su veya süt içerisine gömülerek fırında pişirilmesi yöntemidir. Buharda pişirme ise balığın sürekli buharlaşan suyun etkisiyle pişirilmesidir. Her iki yöntemde de pişirme için daha düşük sıcaklıklar kullanıldığından balığın besin değeri korunur ve zararlı bileşenlerin oluşumu azaltılır.

Fırınlama: Bu iki yöntem de balığa yüksek sıcaklıklarda kuru ısı verilmesiyle gerçekleşiyor. Her iki yöntemde de hiç yağ kullanmadan lezzetli balıklar pişirilebiliyor. Fakat her iki yöntemde de balığı açık ateşte pişirmekten kaçınmak, pişirme zamanını olabildiğince kısa tutmak ve balığı yakmamak sağlığınız için önem arz ediyor.

Izgara: Izgaradan önce balığı marine etmek, balığın yanmasını ve vücudunuzda istenmeyen etkilerin oluşmasını önleyecektir. Bazı çalışmalar balığı fırında pişirmenin kızartma ve mikrodalgaya göre daha az omega-3 yağı kaybına sebep olduğunu gösteriyorlar.



Mikrodalga: Besinlerin enerji dalgaları kullanılarak pişirildiği mikrodalga tekniği, diğer tekniklere göre daha hızlı ve düşük sıcaklıklı bir pişirme yöntemi. Düşük sıcaklık, balığın içerisindeki Omega-3 yağ asitlerinin ve diğer besin öğelerinin büyük oranda korunmasını sağlıyor.



Yağda Kızartma: Toplumumuz tarafından en çok kullanılan yöntem olan yağda kızartmada ise bekletilen bir yağ tercih edilmemelidir. Ve yine balıkları fazla kızartıp besin değerlerini öldürmemekte en önemli ayrıntı olarak bilinmelidir. Tüm otoriterler tarafından haftada iki gün mutlaka soframıza koymamız gereken balık için şimdiden teknikleri masaya yatırarak güzel sofralar kurmanız dileğiyle...