En pratik şekliyle kırmızı pancar turşusu yapımı: Şifalı pancar turşusu nasıl yapılır?

Ülkemizde Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde, 64 ilimizde üretimi yapılan pancar, ıspanakgiller familyasına ait bir bitkidir. Pancar bitkisinin onlarca çeşidinden biri olan kırmızı pancarın yemeklik olarak bildiğimiz ve özellikle turşu olarak değerlendirdiğimiz kısmı, toprak altında kalan kökleridir. Yaprakları da yöresel pek çok yemekte kullanılır. Mutfak dışında kök boya elde etmek için ve geleneksel tedavi bitkisi olarak da yaygın bir kullanımı vardır.

Kırmızı Pancarın Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar: 100 gr

Kalori (kcal): 43

Yağ (gr): 0.2

Karbonhidrat (gr): 10

Protein (gr): 1.6

Kırmızı Pancarın Faydaları

%90'ına yakını su olan kırmızı pancar içerdiği A, B, C ve P vitaminleri, fosfor, demir, bakır, potasyum, magnezyum, kalsiyum, brom, çinko ve manganez mineralleri ile çok değerli bir besindir. B grubu vitaminlerinden biri olan folik asit (folat) bakımından en zengin kaynaktır. Alkali bir besin ve çok güçlü bir antioksidandır.

1. Yüksek tansiyonu düşürür

Kırmızı lahananın içeriğinde yüksek miktarda potasyum vardır. Bilindiği gibi vücuttaki pek çok fonksiyon potasyum ve sodyum miktarındaki dengeye bağlıdır. Bunlardan birinin eksikliği ya da fazlalığı, vücudun sıvı ve elektrolit dengesini bozar. Bu dengenin bozulması en başta kaslarda meydana gelen krampları doğurur. Başlı başına bir kas olan kalp bu eksiklikten en çok etkilenen organdır. Kırmızı pancar, içeriğindeki potasyum sayesinde kalp kaslarını güçlendirir, kanın vücutta dolaşmasını kolaylaştırır, beyne yeterince kan gitmesini sağlar ve tansiyonu düzenler.

2. Kas-iskelet sistemine ait ağrıları giderir

Tıp biliminde fibromiyalji olarak adlandırılan, kas ve iskelet sistemine ait dokularda görülen yaygın ve sebebi bilinemeyen ağrıların giderilmesinde kırmızı pancar suyunun fayda sağladığı düşünülür. Kırmızı pancar ayrıca adet sancılarının giderilmesinde de etkilidir.

3. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Özellikle kış aylarında sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmek için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyulur. Bağışıklık sistemini güçlendirecek vitamin, mineral ve diğer besin ögeleri en çok bitkisel gıdalardan elde edilir. Bu noktada kırmızı pancar yeşil yapraklı bir kök sebze olarak bağışıklık sistemine gereken desteği fazlasıyla verir. Turşu olarak tüketildiğinde, savunma mekanizmasını harekete geçiren çok kıymetli bir besin halini alır.

4. Kansızlığı önler

Besinlerden alınan demir, B12 ve folik asit, her gün parçalanan kan hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Bunlardan biri yetersiz olduğunda, vücutta yeterince kan hücresi üretilemez ve kansızlık meydana gelir. Kansızlık, kandaki alyuvar hücrelerinin yetersizliğini ifade eder. Yaşlı insanlarda kansızlık en çok folik asit eksikliğinde görülür. Folik asit eksikliği kendini halsizlik, solgunluk, sık hastalanma gibi genel kansızlık belirtilerinin yanı sıra duyu kaybı, kasları kontrol edememe ve depresyon gibi belirtilerle gösterir. Tüm bu bilgilerin ışığında vücuda birçok faydası görülen folik asidi almak için yapılabilecek en iyi tercih kırmızı pancar.

5. Kanın pıhtılaşmasını sağlar

Kanın bileşimindeki su oranı, hayatta kalabilmek için çok önemli. Damarlarda dolaşırken yeterince akışkan olması gereken kanın, herhangi bir sebeple damar dışına çıkacak olması halinde pıhtılaşması gerekir. Aksi takdirde en ufak bir kesik bile vücuttaki bütün kanı kaybetmeye sebep olabilir. Kanın bu hayati fonksiyonunu yerine getirmesinde, kırmızı pancarda bolca bulunan manganezin payı büyüktür. Manganez aynı zamanda kırmızı pancara antioksidan özelliği de verir.

6. Hücre sağlığını korur

Kırmızı pancar çok güçlü bir antioksidandır. Yağların oksitlenmesini yavaşlatarak, hücrelere zarar veren serbest radikallerin oluşumunu engeller, mevcut serbest radikalleri de kendine bağlayarak zararsız hale getirir. Bu, en başta anormal hücre çoğalmalarının yani kanser oluşumunun önüne geçen çok faydalı bir faaliyettir. Yaşlanma etkilerini azaltır.

Kırmızı Pancar Nasıl Tüketilmeli?

Kırmızı pancar çiğ yenir mi? Kırmızı pancarın tüketimi için ilk tercih her zaman çiğ ve büyün olarak yemek olmalı. Kabukları soyulduktan sonra mümkünse bir bütün halinde, üzerine limon sıkarak yenilebilir. Bilim insanları, böyle değerli besin içeriği olan sebze ve meyvelerin küçük parçalara ayrılmadan yenmesini tavsiye ediyorlar. Bütün olarak yemenin mümkün olmadığı durumlarda dilimlenerek ya da rendelenerek de tüketilebilir.

Kırmızı Pancar Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

1 kg kırmızı pancar

1 su bardağı sirke

1 yemek kaşığı kaya tuzu

6-7 diş sarımsak

Yeteri kadar su

Kırmızı Pancar Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Pancarları yıkayıp, kabuklarını ince halde soyalım.

Üzerine çıkacak kadar kaynar su döküp kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatalım. Sertse biraz daha kaynatılabilir.

Çatal batırıp pişip pişmediğini kontrol edebiliriz.

Delikli kepçe ile pancarları sudan çıkarıp geniş bir kaba alalım.

Biraz ılındıktan sonra küp küp doğrayalım. Kavanozlara alalım. Aralarına 1-2 diş sarımsak yerleştirelim. Sarımsakları ortalarından keserek pay edebiliriz

Ilıyan haşlama suyuna tuz, sirkeyi karıştıralım.

Kavanozlara paylaştıralım.

Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatalım.

Serin bir ortamda beklemeye alalım. Birkaç gün sonra yemeğe hazır hale gelir.

Afiyet olsun.