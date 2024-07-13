En pahalı konaklama o ülkede! O ülke çok ama çok pahalı: lüks ev hayret ettirdi... Ne kadar?

İtalya’da Enit tarafından yayınlanan analize göre Mayıs ayında en pahalı Konaklama gecelik fiyatı 140 avro ile İspanya’da gerçekleşti.

Online ortamlardan alınan verilere göre, gecelik ortalama fiyatta İtalya 126 Avro ile rakiplerinden daha ucuz otellere sahip. Fransa 140 Avro ve Yunanistan da 130 Avro ortalamaya sahip.

Diğer yandan Türkiye’de otel fiyatları, Maliye ve Hazine verilerine göre 50 Avro dolayında. Avrupa’ya en yakın fiyat 120,9 Avro ile İstanbul ve 150 Avro ile Ankara’da. (Turizm Databank tahmini)