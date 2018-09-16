En önemli projemiz Kanal İstanbul

Dev projelerden Kanal İstanbul için geri sayım devam ediyor. “Kanal İstanbul bizim en önemli projemiz” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bu anlamda devirlerin tamamlanacağını, planların yapılacağını ardından ihale etabına geçileceğini dile getirdi.

GÖZLER PLANLARDA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mega projelerden Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Projeyi hayata geçirmek için önemli adımlar atacaklarını anlatan Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Kanal İstanbul bizim için en önemli proje. Bu manada taşınmazların devrini tamamlayıp, Marmara’yı Karadeniz’e bağlayan 43 kilometrelik Kanal İstanbul projesi için 1/100.000 ölçekli planları ve alt ölçekli planları yapıp ihale uygulamasının netleşmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi devreye girecek. Bizim burada esas görevimiz arazileri, TOKİ kanalı ile uygulayıcı kuruma bir şekilde planlayıp sürecini yürütmek.” Kurum, bir diğer önemli projelerinin Millet Bahçeleri olduğunu belirterek, “Bu alanda aşama aşama ilerleyeceğiz” dedi.

17 BİN KONUTU TAMAMLAYACAĞIZ

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Kurum, şunları kaydetti: “Dönüşüm dâhilinde 17 bin konutun yapımını tamamlayacağız. 16 bin konutun temelini atacağız ve 18 bin 750 konut için de dönüşümüne odaklanacağız. Diğer taraftan kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması işi var. Bu çerçevede de atıl durumda bulunan, tartışmalara konu olan lojmanların satışını yapacağız. İlk etapta 5 bin, toplamda 50 bin olmak üzere lojmanları satışa sunacağız.”