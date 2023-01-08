'En önemli meselelerimizden biri bu' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkoliklere vaat!

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Alkoliklere seçim vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde vergileri indireceklerinin sözünü verdi.

Alkole gelen zamların en önemli meselelerinden birisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür." yorumunda bulundu.

"Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez." diyerek CHP'nin kirli arşivini unutan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajına şöyle devam etti:

Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.